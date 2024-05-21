Сокровища мировой культуры: в Варшаве впервые откроют для публики популярную локацию – бесплатно

Дворец Красинских впервые в истории будет открыт для публики. Уже с 21 мая желающие смогут бесплатно увидеть ценные экспонаты из Национальной библиотеки, в частности рукописи Яна Кохановского и Адама Мицкевича, и крупнейшую в мире коллекцию музыкальных рукописей Фредерика Шопена.

Широкая публика впервые увидит интерьеры Красинского дворца, известного также как Дворец Речи Посполитой. В постоянной экспозиции будут представлены ценные экспонаты, предметы, имеющие значение для мировой и польской культуры. До сих пор их мог увидеть только узкий круг специалистов.

Читайте также Из Италии в Хорватию запустили первый поезд: цена билетов – минимальная

В Варшаве можно бесплатно посетить дворец Красинских

После реставрации дворец впервые откроется для посетителей. 21 мая в 20:30 состоится концерт с мультимедийным шоу. На открытии выступят звезды польской академической сцены.

Ремонтные работы внутри дворца стали возможными благодаря финансированию Министерства культуры и национального наследия и норвежских фондов. Стоимость реставрации составила около 30 миллионов злотых,

– рассказал директор Национальной библиотеки Томаш Маковски.



Дворец Красинских в Варшаве впервые откроется для публики / Фото East News

В экспозиции дворца можно увидеть самую большую коллекцию музыкальных рукописей Шопена, рукописи Яна Кохановского и Элизы Ожешко. Всего на постоянной выставке около 200 ценных экспонатов с VIII века до наших дней.

Коротко о дворце

Дворец Речи Посполитой был построен в 1688 – 1699 годах. Здание претерпело множество реконструкций и модернизаций. Почти полностью разрушенное во время Второй мировой войны оно было восстановлено в 1948 – 1961 годах.

В начале 1960-х здание было передано для размещения ценной коллекции Национальной библиотеки.



Дворец Красинских в Варшаве / Фото Krzysztof Jedynak

К слову, этим летом каждый может окунуться в увлекательные миры любимых мультфильмов Disney и Pixar. Компания Airbnb рассказывает о своих Icons.