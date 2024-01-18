В Варшаве планируется забастовка: пригородные поезда могут остановиться

Польские работники компании WKD объявила забастовку. Ее проводят сегодня, 18 января. Поездки в Варшаву из пригорода и обратно могут быть очень затруднены.

Дело в том, что эта компания отвечает за пригородные поезда из Варшавы в Подкову-Лесну и Гродзиск-Мазовецкий. Машинисты заявили, что не выйдут на работу. Пригородные поезда остановятся.

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В Варшаве машинисты устроили забастовку

Профсоюз машинистов нуждается в повышении зарплаты. Несколько раундов переговоров уже провели, но соглашения не добились.

15 ноября 2023-го состоялась первая предупредительная забастовка – тогда в утренний час пик поезда WKD остановились на два часа. Но результатов не было. Поэтому на 18 января приготовили новую забастовку.

Мы исчерпали все возможности, предусмотренные законом, и теперь просто сделаем последний шаг – всеобщую забастовку. Мы пытались ее избежать, но не встретили понимания со стороны руководства,

– добавляет Славомир Чентковский, глава профсоюза.

Он говорит, что машинисты не выйдут на работу, пока их требования не будут удовлетворены. Это означает, что пригородные поезда остановятся.

Общая забастовка работников WKD усложнит передвижение поездами / Фото wyborcza.pl

Где состоятся забастовки в январе 2024 года?

После перерыва, связанного с новогодними праздниками, в Европе наблюдается всплеск стачек среди работников транспортной отрасли. Протесты в аэропортах и железных дорогах нарушают мобильность во многих странах. Поэтому январь может являться испытанием для путешественников.

Узнайте подробнее о забастовках в странах ЕС. Речь идет о Германии, Италии, Испании, Франции и не только.