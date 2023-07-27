Бизнес не зарабатывает на туристе: в Турции хотят запретить систему "all inclusive"

Предприниматели Турции снова просят власти запретить систему all inclusive. Решение пока не принято.

В Турции запретят "all inclusive"

Основное оправдание состоит в том, что турецкий бизнес почти не зарабатывает на туристе, отдыхающем по этой системе. Дело в том, что расходы туристов сократились до минимума – они большую часть времени производят на территориях гостиницы.

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Организации говорят, что не могут зарабатывать из-за туристов, приезжающих в страну "полными пакетами". Как показывает статистика, иностранцы практически не выходят за пределы гостиниц, соответственно не тратят деньги.

В результате другие отрасли туризма, например, медицинский туризм, приносят теперь турецкому бюджету и местному бизнесу несравнимо больше денег, чем "классический" пляжный турист "все включено".

Несмотря на то, что количество туристов растет, лицо, несколько лет назад тратившее в Турции 900 долларов, теперь тратит в среднем вне гостиницы менее 2 долларов. Важнейшей причиной такого снижения расходов на душу населения является то, что туристы останавливаются в отелях, не путешествуют и не тратят деньги,

– сказал президент Конфедерации турецких торговцев и ремесленников (TESK) Бендеви Паландекен.

По его мнению, следует отказаться от системы "все включено" в турецком туризме, чтобы увеличить доходы от туризма в Турции.

В Турции хотят упразднить систему "все включено" / Фото whitecityhotels.com

Паландекен также упомянул традиционный аргумент о том, что система "все включено" является основным препятствием для развития гастрономического туризма. Предприниматели хотят фокусироваться на путешественниках, приезжающих изучить природную, культурную и гастрономическую культуру страны.