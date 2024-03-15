Проводили рискованные процедуры: в одной из популярных стран россияне открыли нелегальную клинику

Все больше стран, куда бегут россияне, ужасаются их поведению. В частности, граждане страны-агрессора открывают нелегальный бизнес.

В Таиланде на острове Самуи в марте 2024 года разоблачили нелегальную косметологическую клинику. Ее открыли двое россиян – пара.

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Так называемую "клинику" оборудовали в отеле. Стихийное заведение красоты активно рекламировали в соцсетях. В то же время деталей, как все работает, конечно, не раскрывали.

Чем занимались в клинике

Отмечают, что в клинике проводили различные несанкционированные процедуры. В частности, брались даже за инъекции тромбоцитов. Во время обыска обнаружили:

контролируемые препараты;

подержанное медицинское оборудование.

Теперь россияне предстанут перед судом.

Шри-Ланка будет выгонять россиян

Довели россияне уже и Шри-Ланку. Страна прекращает выдавать визы гражданам страны-агрессора. Тех, кого это касается, просят немедленно покинуть территорию Шри-Ланки.

Россиян обвиняют в том, что они занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. Кроме того, граждане страны-агрессора уклоняются от уплаты налогов, проводят нелегальные операции с валютой, управляют транспортными средствами без документов.

Посол призвал россиян соблюдать правила Шри-Ланки и отметил, что на территории страны не действуют законы России.

Кроме того, из-за россиян меняет правила въезда остров Бали. Теперь придется платить.