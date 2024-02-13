Без паспорта и билета: в салоне самолета случайно нашли неизвестного мужчину

13 февраля 2024, 18:31
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Источник:

The Sun

46-летний Крейг Стерт смог пройти через несколько пунктов досмотра и паспортный контроль в "Терминале 5" аэропорта Хитроу, не предъявив никаких документов. Курьезный случай произошел в Великобритании.

Пассажир нашел себе свободное место и наслаждался бесплатной едой и напитками, прежде чем приземлиться в аэропорту имени Кеннеди, что в Нью-Йорке. Как такое могло случиться, рассказываем дальше!

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В самолете нашли мужчину без документов и билета

Без особых усилий Крейгу Стерту удалось попасть на борт самолета авиакомпании British Airways, направлявшегося в Нью-Йорк, смешавшись с потоком других пассажиров. Не привлекая к себе внимания, он незаметно расположился в непосредственной близости от них, что в итоге обеспечило ему место на рейсе безо всяких документов.

По удивительному стечению обстоятельств, поднявшись на борт самолета, пассажир нашел свободное место и в течение полета наслаждался бесплатной едой и напитками. Путешествие завершилось, когда самолет приземлился в аэропорту имени Кеннеди, где пассажира встретили вооруженные сотрудники местной службы безопасности.

46-летний Крейг Стерт попал в салон самолета без билета и паспорта / Фото The Sun

Крейг не смог предъявить необходимые документы, в частности паспорт и посадочный талон на рейс. Поэтому приняли немедленные меры и организовали ему трансфер чартерным рейсом в Британию. По прибытии Крейг был задержан и помещен в психиатрическую больницу.

Удивительно, но ему удалось сбежать и из больницы. Сейчас он находится в розыске.

Головы покатятся. Просто поражает, что такое могло произойти. Лучше даже и не думать, что могло бы случиться, если бы на борт самолета незамеченным пробрался террорист,
– сказал министр внутренних дел Джеймс Клеверли.

Чиновник настаивает на том, что нужно провести детальное расследование этого "унизительного фиаско".

Мужчина отомстил за украденное место в самолете

Бен заблаговременно забронировал место себе в самолете. Он настроился на приятный полет и отдых в течение следующих нескольких часов. Но когда зашел в салон, увидел, что на его кресле уже умостилась женщина лет двадцати.

Сначала Бен, который летел к другу и предвкушал классные выходные, был настроен максимально мирно. Он заметил, что, очевидно, случилась какая-то ошибка, ведь место – уже забронировано. В то же время незнакомка даже не пошевелилась.

Мужчина знал, что месть стоит подавать холодной. Поэтому он сел позади наглой незнакомки. Она еще не подозревала, что во время полета ее ждет особая "турбулентность".

Автор: Марта Касіянчук