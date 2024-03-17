Такая мера может увеличить долю трудоустроенных украинцев вдвое до конца года. Что известно об этом решении – читайте далее в материале!

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В Швейцарии облегчают трудоустройство украинцев

В швейцарском парламенте предлагают отказаться от сложной процедуры получения разрешения на работу и заменить ее на обязательную онлайн-регистрацию. Это должно облегчить поиск работы беженцам с видом на жительство категории S – онлайн-регистрация позволит брать человека на работу сразу.

За такое решение проголосовал Совет кантонов, а ранее – Национальный совет. Теперь остается принять решение в кабмине. По словам министра юстиции Беат Янса, целью правительства Швейцарии является повышение занятости украинцев со статусом S с нынешних 20% до 40% уже к концу 2024 года.

Переход от получения разрешения к онлайн-регистрации является ключевым шагом к достижению этой цели,

– сказал он.

Вид на жительство категории S предоставляется в Швейцарии беженцам из Украины и их близким родственникам.

В Швейцарии облегчают трудоустройство украинских беженцев / Фото Unsplash

По данным правительства Швейцарии по состоянию на начало декабря 2023 года в Швейцарии проживали около 66 000 человек со статусом S. В ноябре 2023 года власти продлили этот миграционный режим до 4 марта 2025 года.

В каких странах Европы работает больше всего украинцев

Граждане Украины демонстрируют активный подход к поиску возможностей трудоустройства в европейских странах, которые предоставляют им временную защиту. Есть государства, в которых работает больше всего украинцев.

Германия, которая приняла больше всего украинских беженцев в Европе – более 1 миллиона человек – пытается привлечь их к работе. Несмотря на обучение и увеличение рабочих мест, доля трудоустроенных все еще существенно отстает от показателей в других странах ЕС. В частности, в Германии работают 25,2% беженцев трудоспособного возраста.

В то же время в других странах показатели трудоустройства следующие:

Чехия – 66%;

Польша – 65%;

Дания – 78%;

Швеция – 56%;

Великобритания – 50%;

Нидерланды – 50%.

Хотя на законодательном уровне украинские беженцы имеют право сразу работать во всех странах ЕС, есть существенные различия в системе социальной помощи.