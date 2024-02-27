Популярный город Испании хочет, чтобы туристы платили за вход на главную площадь: что произошло

Испания стала одним из самых популярных туристических направлений в мире, что вызвало беспокойство по поводу чрезмерного туризма. Как следствие, популярные города страны вводят ограничительные меры для управления наплывом посетителей, что имеет целью облегчить жизнь как местных жителей, так и путешественников.

Например, в испанском городе Севилья решили ограничить вход туристов на центральную площадь города Plaza de Espana. Об этом заявил мэр города Хосе Луис Санс.

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В Севилье будут брать плату за вход на главную площадь

Полностью площадь Испании закрывать не будут. Жители города и провинции, по-прежнему, смогут заходить туда без ограничений, а вот туристы смогут попасть на главную площадь города за отдельную плату.

Мы будем взимать с туристов плату, как это делается в большинстве городов мира. Только за счет бюджета горсовета мы не можем ни сохранить наше наследие, ни гарантировать сохранность памятника,

– объяснил он.

Также мэр Севильи выложил видео, показывающее, как сейчас выглядит площадь Испании – с множеством уличных торговцев прямо на лестнице, а также обшарпанными стенами, отбитой плиткой и выбитыми перилами.

Где придется платить туристический сбор в Европе в 2024-м?

Ежегодно миллионы путешественников посещают самые популярные локации мира. Местные жители пытаются стабилизировать поток людей и помочь экономике страны, поэтому вводят туристический сбор.

По состоянию на 2024 год заплатить туристический сбор придется в большинстве стран мира. В то же время стоит заметить, что цены – довольно демократичны. Поэтому, где и сколько придется заплатить – читайте где и сколько придется заплатить по ссылке!