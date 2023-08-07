Еще одна европейская страна запускает единственный билет на поезда
Источник:Schengen Visa Info
Разные страны ЕС все чаще вводят единые билеты. Таков появился и в Португалии.
В Португалии запускают единственный билет на поезда
Действует он только на поезда. Его стоимость составляет 49 евро в месяц.
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Это позволяет пассажирам путешествовать по любому поезду регионального сообщения и по любому маршруту без лимита. Однако пропуск не действует на рейсах, таких как Alfa Pendular, InterRegional, Intercidades, Internacional и Urban Services в Порту, Лиссабоне и Коимбре. Проездной также не действует на участки:
- Régua – Pocinho,
- Коимбра – Фигуейра-да-Фоз,
- Pinhal Novo – Evora,
- Pinhal Novo – Vila Nova da Baronia,
- Pinhal Novo – Tunes.
Как купить билет?
Для того чтобы приобрести проездной билет, люди должны подойти к физическим кассам КП и имеют право сделать это с 21 числа предыдущего месяца до 20 числа желаемого месяца.
Чтобы получить национальный пропуск, люди должны иметь карту клиента CP, которую можно требовать в кассах, предоставив следующие документы:
- официальный документ, удостоверяющий личность (карта гражданина, удостоверение личности, водительские права или паспорт);
- цветную фотографию на паспорт;
- шаблон запроса на карту CP, основанный на отчете Portugal News.
Кстати, доплата разницы стоимости на другой поезд другой категории не допускается, кроме того, что билет не накапливается с другими скидками, такими как "Молодые", "4-18", "До 23 лет", скидка или другие.
В Варшаве тестируют безлимитный проездной за 49 злотых
Единственный проездной был запущен на поездах и общественном транспорте в Варшаве и Мазовии. Пока услугу тестируют, поэтому она действует только на выходных.
Польские власти презентовала Mazobilet, благодаря которому в выходные можно без ограничений путешествовать на поездах Koleje Mazowieckie, WKD и SKM. Также проездной покрывает метро, трамваи и автобусы в столице. Безлимитный проезд по карте Mazobilet будет действовать по выходным с 19:00 пятницы до 8:00 понедельника.
Главная задача нового проездного – упростить поездки для жителей региона. В частности, облегчить доезд жителям Мазовии в Варшаву, а варшавянам расширить возможности отдыха в Мазовии.