Осенью украинцы массово выезжают в Польшу: какие причины

Приток лиц, пересекающих границу Польши из Украины, заметно возрос. Последние данные показывают, что в сентябре 2023 года количество украинцев, выехавших в соседнюю страну, значительно превысило количество въехавших в Украину – на 73 тысячи.

В Польшу стало выезжать больше украинцев

Всего границу в сторону Польши пересекло 840,5 тысячи человек, а в сторону Украины — 767,1. В то время, когда в июле в Украину въехало на 59 тысяч больше, чем въехало в Польшу. Об этом говорится в исследовании аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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По мнению аналитиков компании, эту динамику можно объяснить несколькими факторами. Одной из причин является возвращение украинцев после курортного сезона. Такая картина наблюдалась и в предыдущие годы, когда трудовые мигранты возвращались в Украину летом, а затем осенью шли в Польшу, чтобы искать возможности трудоустройства и зарабатывать.

Важным моментом является стремление к воссоединению семьи. Матери, проживающие в Европе, решают вернуться в Украину в течение летнего сезона, чтобы объединиться со своими мужчинами.

Мы ожидаем, что зимой прирост украинцев в Польше станет больше, как это и было в прошлом году. В довоенное время десятки тысяч украинцев уезжали из Польши в конце августа, чтобы подготовить детей в школу. Такую динамику мы наблюдаем и сейчас, но в меньшей степени из-за того, что многие дети уехали за границу,

– отмечает директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Кроме того, динамику выезда усилила повторная угроза блекаутов. Поэтому количество людей, выезжающих из Украины, может увеличиваться до декабря, как это было в прошлом году.

Растет спрос на сезонную работу

Польша уже готовится к Рождеству и Новому году, с чем и открывается период сезонных работ. Происходит активизация европейской промышленности, где традиционно работают многие украинцы.

По словам рекрутеров, самые популярные вакансии, не требующие ни знания языка, ни дополнительных компетенций, предлагают в сфере логистики, e-commerce, производстве сувенирной продукции и пищевой промышленности.

В среднем ежемесячная заработная плата на низкоквалифицированных работах составляет 38 – 40 тысяч гривен. А по данным Евростата, средняя рабочая неделя в Польше составляет 40,5 часов.