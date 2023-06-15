Защита прав украинских рабочих в Польше: в стране запустили специальную платформу

15 июня 2023, 15:10
Читати новину українською

Источник:

IRC

Международный Комитет Спасения (IRC) в Польше запустил кампанию социального взаимодействия "Знай свои права". Целью Платформы является помочь украинцам беженцам найти работу в этой стране.

Права переселенцев в Польше

Цель кампании "Знай свои права" – повысить уровень осведомленности о правах работников среди украинских переселенцев в Польше и помочь найти работу.

Читайте также Теперь украинцам в Польше загранпаспорта будут делать быстрее

Она предоставляет базовую информацию о том, как:

  • искать юридические услуги;
  • какие типы контрактов существуют в Польше;
  • какие обязательства имеет работодатель перед работником;
  • полезные источники и контакты для получения дополнительной информации или юридической поддержки партнеров.

Украинцы могут получить такую помощь как:

  • консультацию онлайн на сайте IRC;
  • консультации в центрах поддержки и интеграции "Шаг к труду" в городах Катовице и Познань.

Нарушение прав украинцев в Польше

По незнанию собственных прав, кроме сложностей с поиском места работы, украинские переселенцы в Польше могут:

  • иметь зарплату ниже минимального уровня;
  • отсутствие правовой защиты;
  • нерегламентированный график работы;
  • в некоторых случаях рабочие могут стать жертвами невыплат или других форм злоупотребления.

Контакты и адреса центров

В Познанные: улица Товарная, 35/3A, 61-896. Обратиться можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Контакты, по которым можно звонить: (+48) 728 322 577.

В Пробуйте: улица Хожовская, 6, 1-й этаж, 40-101. Центр работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Обращаться можно по номеру: (+48) 728322636.

Автор: Марта Касіянчук