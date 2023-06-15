Защита прав украинских рабочих в Польше: в стране запустили специальную платформу
Источник:IRC
Международный Комитет Спасения (IRC) в Польше запустил кампанию социального взаимодействия "Знай свои права". Целью Платформы является помочь украинцам беженцам найти работу в этой стране.
Права переселенцев в Польше
Цель кампании "Знай свои права" – повысить уровень осведомленности о правах работников среди украинских переселенцев в Польше и помочь найти работу.
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Она предоставляет базовую информацию о том, как:
- искать юридические услуги;
- какие типы контрактов существуют в Польше;
- какие обязательства имеет работодатель перед работником;
- полезные источники и контакты для получения дополнительной информации или юридической поддержки партнеров.
Украинцы могут получить такую помощь как:
- консультацию онлайн на сайте IRC;
- консультации в центрах поддержки и интеграции "Шаг к труду" в городах Катовице и Познань.
Нарушение прав украинцев в Польше
По незнанию собственных прав, кроме сложностей с поиском места работы, украинские переселенцы в Польше могут:
- иметь зарплату ниже минимального уровня;
- отсутствие правовой защиты;
- нерегламентированный график работы;
- в некоторых случаях рабочие могут стать жертвами невыплат или других форм злоупотребления.
Контакты и адреса центров
В Познанные: улица Товарная, 35/3A, 61-896. Обратиться можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Контакты, по которым можно звонить: (+48) 728 322 577.
В Пробуйте: улица Хожовская, 6, 1-й этаж, 40-101. Центр работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Обращаться можно по номеру: (+48) 728322636.