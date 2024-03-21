В Польше произойдет гигантский скачок цен: что подорожает уже в апреле

Людей, проживающих на территории Польши, предупредили о подорожании продуктов. Причиной стала отмена пищевого налога.

Цены вырастут уже в апреле этого года. Говорится о подорожании фактически всех продуктов. В частности, молочных и мясных продуктов.

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Прежде всего подорожают:

молочные продукты;

яйца;

мясо, мясные изделия и субпродукты мясные изделия и субпродукты;

овощи и съедобные корнеплоды;

рыба и морепродукты;

замороженные картофель, овощи и фрукты.

На сколько процентов произойдет рост цен, пока не сообщают. Прогнозируют, что говорится как минимум о более 5%.

Также отмечают, что стоит готовиться к подорожанию:

газированных вод;

лесных и грецких орехов;

меда;

соков;

мороженого.

В общем статистика говорит, что на продукты поляки тратят не менее 30%.

В правительстве заявили, что в течение 2 лет украинские предприниматели уплатили налогов и взносов на страхование в размере 2,3 миллиарда евро.

Заметим, что средняя зарплата в Польше составляет 4242 злотых в месяц (1 злотый – 9,84 гривны) до вычитания различных выплат. Ожидается, что этот рост цен не должен существенно повлиять на уровень жизни в стране.