В Польше произойдет гигантский скачок цен: что подорожает уже в апреле

21 марта 2024, 10:17
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Источник:

InPoland

Людей, проживающих на территории Польши, предупредили о подорожании продуктов. Причиной стала отмена пищевого налога.

Цены вырастут уже в апреле этого года. Говорится о подорожании фактически всех продуктов. В частности, молочных и мясных продуктов.

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Прежде всего подорожают:

  • молочные продукты;
  • яйца;
  • мясо, мясные изделия и субпродукты мясные изделия и субпродукты;
  • овощи и съедобные корнеплоды;
  • рыба и морепродукты;
  • замороженные картофель, овощи и фрукты.

На сколько процентов произойдет рост цен, пока не сообщают. Прогнозируют, что говорится как минимум о более 5%.

Также отмечают, что стоит готовиться к подорожанию:

  • газированных вод;
  • лесных и грецких орехов;
  • меда;
  • соков;
  • мороженого.

В общем статистика говорит, что на продукты поляки тратят не менее 30%.

Важно! В правительстве заявили, что в течение 2 лет украинские предприниматели уплатили налогов и взносов на страхование в размере 2,3 миллиарда евро.

Заметим, что средняя зарплата в Польше составляет 4242 злотых в месяц (1 злотый – 9,84 гривны) до вычитания различных выплат. Ожидается, что этот рост цен не должен существенно повлиять на уровень жизни в стране.

Автор: Мар'яна Бекало