В Мазовии построят самую маленькую в Польше гостиницу, которую можно взять с собой

В Польше откроют самую маленькую гостиницу, которая будет иметь площадь всего 14 квадратных метров. Дом помещается на прицепе, а это значит, что его можно транспортировать, куда угодно.

В Польше появится мобильная мини-гостиница

В маленьком городке Лючимия, на границе Мазовии и Люблинского воеводства, откроют самую маленькую гостиницу в стране – "Ukoi". Модульный домик будет иметь всего 14 квадратных метров полезной площади. Это столько же, сколько стандартный гостиничный номер.

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Мини-гостиница "Ukoi" / Фото Warszawa Nasze Miasto

Внутри мини-гостиница будет также оснащена всем необходимым:

двуспальная кровать, расположенная у большого панорамного окна;

ванная комната с душем и туалетом;

мини-кухня.

Что важно, конструкция мобильна. Мини-гостиницу можно разместить на трейлере и перевезти, куда угодно. Разрешение на установку домика не требуется.

Первые дома будут возведены в Лючимии, близ Казимежа-Дольного, что в 140 километрах от Варшавы. Открытие запланировано весной 2023 года. В перспективе концепция таких микро-гостиниц может появиться не только в Польше, но и в США.



Самая маленькая гостиница в Польше / Фото Warszawa Nasze Miasto



Отель "Ukoi" в Польше / Фото Warszawa Nasze Miasto



Минигостиница будет оборудована всем необходимым / Фото Warszawa Nasze Miasto



В мобильном домике будет ванная комната с душем и туалетом / Фото Warszawa Nasze Miasto