В Польше назвали самые востребованные профессии в 2023 году: в список попало 27 специальностей
Источник:Barometru Zawodów
Хотя и перечень дефицитных профессий в Польше сократился, в нем все еще много специальностей, а нехватка кадров влияет на качество образования, здравоохранения и усложняет ведение бизнеса компаниями. Речь идет о вакансиях, на которые работодателям трудно найти хороших специалистов.
Согласно данным Barometru Zawodów, список самых дефицитных профессий в 2023 году сократился с 30 позиций до 27. Среди перечня оказались водители грузовиков, акушеры, психологи и многие другие специальности.
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В Польше больше всего ищут водителей грузовиков и медсестер
Следовательно, водители грузовиков остаются самой дефицитной группой в Польше в 2023 году. Нехватка специалистов на рынке труда заметна практически по всей стране. Вторая по дефициту профессия – медсестры и акушерки. Их не хватает в поликлиниках и больницах в 253 уездах.
Уже второй год подряд группа, которая срочно нуждается в новых работниках, – это психологи и психотерапевты. Это результат постпандемического кризиса психического здоровья поляков. Усугубляет ситуацию война в Украине и экономический кризис. В 2023 году нехватку кадров прогнозируют в 260 уездах.
Список самых востребованных профессий в Польше 2023
- Строители
- Кровельщики
- Электрики и электромеханики
- Физиотерапевты и массажисты
- Водители автобусов
- Водители грузовых автомобилей и тягачей
- Повара
- Врачи
- Складские работники
- Автомеханики
- Слесари
- Каменщики и штукатуры
- Учителя практического профессионального обучения
- Учителя общеобразовательных предметов
- Учителя профессионально-технических предметов
- Педагоги специальных школ и интеграционных классов
- Операторы и механики землеройной техники
- Операторы раскройных станков
- Работники, которые ухаживают за пожилыми людьми или лицами с инвалидностью
- Медсестры и акушерки
- Работники бухгалтерии
- Работники отделочных работ на строительстве
- Психологи и психотерапевты
- Независимые бухгалтеры
- Сварщики
Вместе с тем из списка самых востребованных работников в этом году исчезли пекари, работники деревообработки и плотники.