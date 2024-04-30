Мешал чилить на льдине: турист заплатил огромный штраф из-за моржа

В Норвегии турист заплатил немаленький штраф за то, что побеспокоил моржа. Тот наслаждался отдыхом на льдине.

Законы страны защищают моржей. Предусмотрено, что туристы не имеют права делать что-то, что может потревожить покой животных.

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Турист подошел слишком близко к моржу, который отдыхал на льдине. Это увидели другие люди и сообщили о нарушении губернатору. Как следствие – туриста разыскали и оштрафовали.

Губернатор призывает всех держаться на достаточном расстоянии от моржей, чтобы не беспокоить их и не создавать опасности для людей,

– говорится в сообщении.

За свою историю с моржом турист заплатил 12 500 норвежских крон (45 тысяч гривен). Очевидно, этот самый дорогой момент в его путешествии.



Туризм в Норвегию имеет много нюансов, которые стоит знать / Unsplash

Стоит заметить, что в Норвегии пытаются создать максимально комфортные условия для моржей. В прошлом веке эти милые животные оказались под угрозой исчезновения. К счастью, сейчас ситуация улучшилась. В то же время моржей на территории страны – очень мало. Власти страны продолжают делать все, чтобы спасти животных. В частности, в 2025 году к моржам запретят приближаться ближе, чем 150 метров.