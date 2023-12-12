Работа в Нидерландах: какие вакансии доступны для иностранцев

Нидерланды сейчас испытывают нехватку рабочей силы. Почти 200 тысяч вакансий остаются открытыми на рынке труда, что побуждает к необходимости найма иностранцев.

На какие вакансии ищут работников в стране и кем можно работать без знания языка – узнайте в материале ниже!

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На вакансии могут брать иностранцев

Согласно последним данным Европейского управления труда (EURES), в Нидерландах открыто 194 784 вакансии.

Несмотря на то, что уровень безработицы в стране очень низок (3,5%), во многих отраслях рабочие места не удается заполнить. Это означает, что работодатели могут привлекать работников из других стран и оформлять рабочие визы,

– говорится в сообщении.

Для украинцев визы не нужны, достаточно оформить временную защиту. Нидерланды сейчас одна из стран, которая испытывает большой наплыв украинских беженцев, значительную часть из которых интересует именно трудоустройство в этой стране.

Среди основных секторов, где есть вакансии – информационные технологии, менеджмент, инженерия, здравоохранение и логистика.

Какие отрасли имеют самый большой дефицит кадров?

В Нидерландах больше всего ищут работников на следующие вакансии:

специалисты банка данных и сети;

разработчики программного обеспечения и программ;

менеджеры оптовой и розничной торговли;

инженеры-электрики;

слесари машин;

медсестры-специалисты;

инженеры (кроме электриков);

начальники производства промышленности и строительства;

транспортные планировщики и работники логистики;

военные профессии;

электромонтеры и электротехники;

финансовые специалисты и экономисты;

автомеханика;

лаборанты.

Различные профессии требуют разного уровня образования. Для некоторых профессий, например, контроллер движения, помощник на кухне, персонал общепита, продавец в аптеке и сотрудники связи с клиентами, опыт может быть не нужен.

Работа в поле в Нидерландах / Фото Unsplash

Что предлагают украинцам без знания языка?

Подавляющее большинство вакансий на рынке труда Нидерландов требуют знания языка на уровне B1 и наличия водительских прав.

Отрасли, которые открыты для работников без знания языка – преимущественно сельское хозяйство (работа в поле и теплицах), пищевая промышленность (на мясокомбинатах), складах. Такие вакансии предусматривают простую физическую работу по почасовой оплате – 12 – 13 евро брутто (перед отчислением налогов).

По данным Евростата, Нидерланды входят в число стран с самой высокой минимальной зарплатой в ЕС – 1 995 евро. К примеру, работники на заводе мясной продукции в зависимости от вакансии получают 2 000 – 3 000 евро брутто в месяц, а работник в теплицах может получать 1 800 – 2 500 евро в зависимости от вида работы.