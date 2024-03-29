Паспортный сервис открылся в еще одном городе Германии: где украинцы смогут оформить документы

29 марта 2024, 14:46
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Источник:

фейсбук Алексея Макеева

Отныне украинцы, проживающие за рубежом, имеют возможность получить украинские документы в еще одном городе Германии. В городе начал работу паспортный сервис Государственного предприятия "Документ".

Услуги будут предоставлять в мобильном пункте с микроавтобусами. Об этом сообщает посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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В Мюнхене открылся Паспортный сервис для украинцев

В рамках новой разработки, 28 марта в Мюнхене будет открыт мобильный офис Паспортного сервиса. Офис будет предоставлять услуги по оформлению документов в 6 специально оборудованных микроавтобусах.

Теперь для оформления паспортов в Мюнхене можно обращаться по адресу: Dachauer Straße 122а (во дворе помещения для приема украинских искателей убежища).

Перечень услуг, которые будут предоставляться, такой же, как и в других центрах ГП "Документ". В частности, можно оформить ID-карту и загранпаспорт.

Оформление загранпаспорта составило наибольшую и самую частую проблему для украинских граждан в Германии,
– говорит Макеев.

По его словам, только в 2023 году ГП "Документ" оформило в Германии более 170 тысяч паспортов, ID-карточек или водительских удостоверений в паспортных сервисах в Берлине и Кельне.

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Автор: Марта Касіянчук