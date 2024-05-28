Сотни улиц в Мадриде покрыли ароматизированным асфальтом с запахом манго – жителям не угодили

Во время масштабной реконструкции сотен улиц в Мадриде муниципалитет решил сделать покрытие на них ароматизированным. Теперь асфальт имеет запах манго.

Это вызвало возмущение горожан. Мадридцы спрашивают, почему вместо этого нельзя было высадить настоящие деревья, которые бы давали тень от палящего испанского солнца.

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В Мадриде постелили асфальт с запахом манго

Предполагалось, что аромат манго перебьют неприятный запах свежего асфальтобетона. На заводе в смесь добавляют жидкий ароматизатор. После укладки покрытия запах может ощущаться в течение двух – четырех недель.

На других улицах планируют экспериментировать с другими запахами, в частности цитрусовыми и цветочными.

Улицы Мадрида теперь пахнут манго: смотрите видео

Горожане не оценили такую инициативу и начали жаловаться, одна жительница сказала, что запах был настолько сильным, что она почувствовала головокружение и ей пришлось закрыть окна.

Кроме того, что не всем нравится запах асфальта, некоторые жители Мадрида критиковали городской совет за то, что не высаживают настоящие фруктовые саженцы, ведь деревья также смягчают высокие летние температуры.

Что говорит власть?

За последние 2 года власти вырубили почти 9 000 деревьев. Мэр Мартинес-Альмейда ответил на критику в социальных сетях, заявив, что за последние два года было высажено 5 000 деревьев. Но 90% из них были высажены за пределами Мадрида.

В общем Мадрид планирует реконструировать 323 улицы, что будет стоить 16,4 миллиона евро.