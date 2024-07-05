Удивит даже опытных путешественников: в Литве появится удивительная смотровая площадка

В Литве откроют новую смотровую площадку. Она разместится на склоне возле озера Ильгис.

В Литве появится новая смотровая площадка

Площадку построят в виде лестницы в небо. В начале она будет широкой, а дальше – постепенно сужаться. С вершины будет открываться живописный вид на усадьбу Ильзенберг. Лестница также будет использоваться как амфитеатр.

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Пока ведутся работы по подготовке предпроектных предложений. Когда займутся воплощением идеи, пока неизвестно.

Планируемое место расположения смотровой башни – склон возле озера. Поэтому нам показалось, что вертикальная башня здесь не подойдет. Мы решили создать лестницу, ведущую в небо. Такая смотровая башня будет похожа на скульптуру,

- рассказывает автор выбранного проекта, архитектор Повилас Жакаускас.

Со смотровой площадки откроется вид на усадебный дворец Ильзенберг, вспомогательные здания, ферму, виноградник и ухоженный парк. А также на окружающие леса и удивительно красивые озера Апваласай и Ильгис.



В Литве появится удивительная смотровая башня / Фото Delfi.lt

По озеру Ильгис проходит граница Литвы и Латвии. Там расположена усадьба начала XVI века Ильзенберг. Сейчас в главном здании усадьбы расположен отель, а в соседнем здании – ресторан. Рядом раскинулся огромный парк, который занимает территорию около 14 гектаров.



В Литве появится новая смотровая площадка / Фото Delfi.lt

Смотровые башни не новинка для Литвы

Сейчас в стране их более 30. Большинство башен расположены в заповедниках, парках и других исключительно красивых территориях, охраняемых.

Исследования показывают, что литовские смотровые башни постоянно входят в число самых популярных мест, которые выбирают путешественники – чаще всего они даже становятся главными объектами, определяющих направление путешествия.