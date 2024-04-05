Куда можно ехать беженцам в Германии и какие лагеря первичного приема открыты в апреле – ниже в материале.

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В каких землях Германии еще есть место для беженцев?

В столице Германии и в семи федеральных землях по состоянию на 31 марта были открыты следующие приемные пункты для беженцев из Украины:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – крупнейший пункт первичного приема, откуда распределяют на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта, внутрь можно попасть специальным автобусом. Если ехать машиной, нужно будет оставить ее на стоянке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Баден-Вюртемберг:

С приемных пунктов земли Баден-Вюртемберг распределение идет только в другие федеральные земли, в частности в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр открыт, но распределяет на другие федеральные земли. Принимает всех, в том числе тех, кто едет своим авто. Автомобиль следует парковать за пределами территории приемного пункта. В лагере не принимают домашних животных больше кошки.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – открыт, но распределяет в другие федеральные земли. Трудно добраться общественным транспортом, машиной можно. С апреля 2024 года лагерь не принимает с домашними животными.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – открыт, но распределяет в другие федеральные земли. Лагерь не принимает людей, которые нуждаются в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, что должны находиться с хозяевами, собак надо будет держать постоянно на поводке.

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии. Тех, кто приезжает с домашними животными, просят их куда-то отдать, дальнейшее распределение с животными невозможно.

Живописный городок Ротенбург-на-Таубери / Фото Unsplash

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если приехать поздно и без автомобиля, в Bahnhofsmission во Франкфурте могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингия:

Гермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15).

Шлезвиг-Гольштейн

Ноймюнстер (Haart 148, 24359 Neumünster) – лагерь принимает и распределяет в другие приемные пункты;

Боштедт (Von-dem-Borne-Straße, 24598 Boostedt) – принимает с домашними животными, в том числе большими собаками;

Зет (Hauptstraße 100, 23845 Seeth) – беженцев принимают с домашними животными, в том числе большими собаками.

Условия для беженцев во всех лагерях примерно одинаковые. Украинцам советуют ехать туда, куда удобно добраться. Менять приемные пункты по собственному желанию нельзя. У беженцев есть одна возможность зарегистрироваться – после этого в другом месте не примут. Все приемные пункты открыты в режиме 24/7.