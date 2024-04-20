Победитель точно удивит: 10 стран мира с самой длинной продолжительностью жизни
20 апреля 2024, 21:43Читати новину українською
Источник:Express
Эликсир бессмертия по состоянию на 2024 год еще не изобрели. Однако некоторые страны, похоже, уже что-то знают, потому что лидируют по продолжительности жизни.
Рейтинг сформировали на основе данных ООН. На продолжительность жизни в разных странах, в частности, влияет: пол, генетика, образ жизни и доступ к медицинской помощи.
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В каких странах мира – самая длинная продолжительность жизни
- На десятой позиции – Испания. Море, солнце, средиземноморская диета и позитивный настрой помогают местным жителям жить долго и счастливо. Средняя продолжительность жизни – 85 лет.
- На девятой – Южная Корея. Средняя продолжительность жизни – 84 года. Отмечают, что частично за этот показатель стоит благодарить систему здравоохранения. Медицинская помощь на территории страны является очень доступной.
- На восьмой – Италия. Местные жители умеют наслаждаться жизнью, а она взамен дарит им много лет. Хотя средняя продолжительность жизни – 84, немало итальянцев и итальянок проживают 100+ лет. В частности, очень утешительная статистика – на острове Сардиния.
- На седьмом – Сингапур. Средняя продолжительность жизни там – также 84. Страна отличается высококачественной системой здравоохранения.
- На шестой – Швейцария. Местные жители едят сыр и шоколад, дышат чистым альпийским воздухом и имеют доступ ко всем необходимым медицинским услугам. Средняя продолжительность жизни на территории страны – 84 года.
- На пятой – Лихтенштейн. Крошечная страна врывается в рейтинг со средней продолжительностью жизни – 84 года. Местные жители наслаждаются фантастически красивой природой и имеют доступ к новейшим достижениям медицины.
- На четвертой – Япония. Средняя продолжительность жизни – 85 лет. Однако страна может похвастаться долгожителями в возрасте 100+.
- На третьей – особый административный район Макао. Средняя продолжительность – 85 лет.
- На второй – особый административный район Гонконг. Средняя продолжительность жизни – 85 лет. Отмечают, что большинство местных жителей придерживаются здорового питания и регулярно проходят медицинские чек-апы.
Кто стал лидером
На первой позиции – княжество Монако. Средняя продолжительность жизни там составляет 87 лет. Стоит заметить, что каждый третий житель Монако – миллионер. Очевидно, это влияет.