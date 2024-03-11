Первое место удивит особенно: назвали 10 стран мира, лучших для жизни и работы

Для физического и ментального здоровья людям необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью. HR-компания Remote опубликовала рейтинг, в каких странах это легче всего сделать.

Возглавила рейтинг Новая Зеландия. Там работникам предлагают высокую минималку, более 30 дней ежегодного отпуска и оплату больничных в размере 80% от зарплаты.

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На втором месте – Испания. Местные жители заботятся о своем самочувствии и стараются жить своей лучшей жизнью. Страна имеет одну из самых коротких рабочих недель и длительный ежегодный обязательный отпуск (от 36 дней).

Третье место – Франция. Страна может похвастаться одним из самых высоких ВВП в мире. О работниках –заботятся и пытаются всячески облегчить им жизнь. В частности, средняя рабочая неделя составляет всего 25,6 часов, а минимальный отпуск – от 36 дней. Чтобы улучшить ментальное состояние людей, в стране даже приняли закон, который позволяет работникам не реагировать на электронные письма во внерабочее время.

В целом рейтинг выглядит так:

Новая Зеландия.

Испания.

Франция.

Австралия.

Дания.

Норвегия.

Нидерланды.

Великобритания.

Канада.

Бразилия.

Именно на эти страны рекомендуют обратить внимание людям, которые хотят устроиться на работу за границей и уберечь себя от "выгорания".