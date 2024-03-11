Первое место удивит особенно: назвали 10 стран мира, лучших для жизни и работы
Источник:Remote
Для физического и ментального здоровья людям необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью. HR-компания Remote опубликовала рейтинг, в каких странах это легче всего сделать.
Возглавила рейтинг Новая Зеландия. Там работникам предлагают высокую минималку, более 30 дней ежегодного отпуска и оплату больничных в размере 80% от зарплаты.
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На втором месте – Испания. Местные жители заботятся о своем самочувствии и стараются жить своей лучшей жизнью. Страна имеет одну из самых коротких рабочих недель и длительный ежегодный обязательный отпуск (от 36 дней).
Третье место – Франция. Страна может похвастаться одним из самых высоких ВВП в мире. О работниках –заботятся и пытаются всячески облегчить им жизнь. В частности, средняя рабочая неделя составляет всего 25,6 часов, а минимальный отпуск – от 36 дней. Чтобы улучшить ментальное состояние людей, в стране даже приняли закон, который позволяет работникам не реагировать на электронные письма во внерабочее время.
В целом рейтинг выглядит так:
- Новая Зеландия.
- Испания.
- Франция.
- Австралия.
- Дания.
- Норвегия.
- Нидерланды.
- Великобритания.
- Канада.
- Бразилия.
Именно на эти страны рекомендуют обратить внимание людям, которые хотят устроиться на работу за границей и уберечь себя от "выгорания".