Продолжают путешествовать, обходя санкции: в Эстонии хотят усилить ограничения на въезд россиян

В эстонском правительстве обсуждают новые способы ограничить въезд россиянам. В МИД Эстонии соответствующие способы находятся в постоянной разработке. Об этом сообщил представитель эстонского внешнеполитического ведомства Андрес Сиплане.

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При этом ввести новые механизмы летом правительства вряд ли удастся.

За первые полгода в Эстонию въехали около 200 тысяч россиян, уехали в Россию – 205 тысяч граждан РФ. Страна закрыла границы для российских туристов, но они могут въезжать в Эстонию из любой страны Шенгена.

Те туристы, которые побывали в Эстонии, в основном имели вид на жительство или посещали родственников.

Логика восточной границы очень проста и ясна: ее работа ограничена санкциями. Но если у кого-то из граждан России здесь проживают родственники, то, конечно, и на эстонских пляжах они могут оказаться,

– объяснил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Число посещений европейских стран россиянами существенно снизилось. Так, Париж в этом году посетили на 95% меньше россиян, остальные 5% – это обеспеченные туристы, которым удается путешествовать в обход санкций.

Непосредственно попасть в страны ЕС невозможно, но у европейских столиц есть авиасообщения с Турцией и Грузией, куда россияне могут добраться беспрепятственно.

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