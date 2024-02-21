"Шоковая терапия от русского мира": в Эстонии появились билборды с разбомбленным Таллином

В Эстонии решили в очередной раз напомнить, к чему приводит "русский мир". На улицах появились билборды с разбомбленным Таллинном.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу. Эстония одной из первых пришла на помощь и продолжает поддерживать украинцев.

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Эстония показывает последствия "русского мира"

Кроме того, Эстония продолжает глобально бороться с российской пропагандой. В частности, местным жителям решили наглядно продемонстрировать, что означает "русский мир". На улицах появились билборды с разбомбленным Таллином.



На улицах Таллинна появились жуткие билборды / NV



Жителям Таллинна показывают, что означает "русский мир" / NV

В Эстонии улучшилось отношение к украинским беженцам

Эстония продолжает поддерживать украинских беженцев. По состоянию на конец 2023 года их поддержка среди местных жителей существенно возросла. Социологический опрос по заказу Государственной канцелярии провела местная компания Turu-uuringute AS.

Отмечают, что в Эстонии украинских беженцев поддерживают 63% опрошенных. Самый низкий показатель зафиксировали в сентябре прошлого года. Тогда только 60% местных жителей считали, что Эстония должна продолжать принимать украинских беженцев, которые спасаются от войны.

Кроме того, Эстония регулярно выделяет новые пакеты помощи для Украины. В частности, ожидают, что до 2027 года сумма помощи от государства составит около 1,2 миллиарда евро.