В популярной стране начинается самый жаркий период лета: чего ждать туристам

В Италии начинается самый жаркий период лета, с ежедневным повышением температуры с кульминацией между 13 и 14 августа. Об этом объявили метеорологи после нескольких недель жаркой погоды.

В Италии начинается самый жаркий период лета

Этот прогноз был сделан в воскресенье, 4 августа, когда в восьми городах, включая Рим и Флоренцию, был объявлен самый высокий уровень опасности из-за жары, введенный Министерством здравоохранения. Как сообщается, температура будет повышаться ежедневно, пока не достигнет своего пика 13 и 14 августа.

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Синоптики предупреждают, что с 5 августа ситуация ухудшится. В Риме, где невыносимая жара длится непрерывно с июня, температура поднимется до 38 градусов по Цельсию примерно 9 августа, а во Флоренции она достигнет 40 градусов.

По словам Антонио Сано с портала iLMeteo.it, температура будет продолжать неуклонно расти до середины августа. Он добавил, что это будет "волна адской жары" по всей стране. Затем температура снизится, и соответственно ситуация улучшится.

В Испании предупредили о "реальном риске" для туризма

Чрезвычайная климатическая ситуация представляет "реальный риск" для традиционной модели массового туризма в Испании. Повышение температуры и частые волны жары поражают самые популярные прибрежные направления страны.

В недавнем заявлении Эктор Теджеро, глава Департамента здравоохранения и изменения климата Министерства здравоохранения Испании, сообщил, что с посольством Великобритании начато обсуждение мероприятий по обучению "уязвимых" туристов, как справляться с экстремальной жарой. Дело в том, что физические последствия климатической чрезвычайной ситуации становятся все более очевидными.