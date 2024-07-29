Опять эта жара: еще в одной стране предупредили о "реальном риске" для туризма

Чрезвычайная климатическая ситуация представляет "реальный риск" для традиционной модели массового туризма в Испании. Повышение температуры и частые волны жары поражают самые популярные прибрежные направления страны.

В недавнем заявлении Эктор Теджеро, глава Департамента здравоохранения и изменения климата Министерства здравоохранения Испании, сообщил, что с посольством Великобритании начато обсуждение мероприятий по обучению "уязвимых" туристов, как справляться с экстремальной жарой. Дело в том, что физические последствия климатической чрезвычайной ситуации становятся все более очевидными.

Читайте также Европу снова накроет адская жара: туристов предупредили о +46°C в нескольких направлениях

В Испании предупредили о "реальном риске" для туризма

В ответ на вопрос о потенциальном влиянии климатической чрезвычайной ситуации на туризм в Испании, Теджеро признал реальный риск исчезновения определенных регионов. Он подчеркнул, что популярные туристические направления Испании, известные как Соль-и-Плайя, являются особенно уязвимыми к последствиям изменения климата.

Я бы сказал, что туризм является одним из многих секторов, которым угрожает изменение климата,

- сказал Теджеро.

Поэтому он отметил насущную необходимость страны решить проблемы туристического сектора, предложив сократить его и принять меры для борьбы с растущими последствиями изменения климата. Он также отметил, что Испания имеет досадную особенность быть наиболее уязвимой к изменению климата страной ЕС, и эта ситуация вряд ли улучшится в ближайшем будущем.

Такие события могут полностью изменить туризм в Испании

протестующие на Канарских островах жалуются, что присутствие большого количества туристов обостряет дефицит воды, тогда как активисты на Балеарских островах добиваются ограничения количества автомобилей, прибывающих на остров на пароме.

В отчете, опубликованном испанским правительством 8 лет назад, прогнозировалось, что изменение климата может оказать значительное влияние на туристический сектор Испании. В отчете освещались такие потенциальные последствия, как эрозия пляжей, затопление транспортной системы, нехватка воды в пиковые сезоны и закрытие горнолыжных курортов.

В Испании предупредили о "реальном риске" для индустрии массового туризма из-за жары / Фото Unsplash

Теджеро подчеркнул важность соблюдения правительственного лозунга, связанного с жарой: "Защищайтесь, пейте воду, освежайтесь", а также призвал посетителей прислушиваться к советам местных жителей, которые понимают, насколько важно избегать солнца в период с полудня до 16:00.

Несколько смертельных случаев теплового удара, что мы имели в прошлом году, произошли среди туристов, в возрасте более 50 или 60 лет, которые отправились в поход в разгар лета и получили тепловой удар,

– сказал он.

Недавние события в Южной Европе продемонстрировали риски, связанные с тем, что регионы борются со стремительным ростом температуры. Трагедия произошла в июне, когда несколько иностранных туристов, включая британского телеведущего Майкла Мосли, погибли из-за необычно высокой температуры в Греции.