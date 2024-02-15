"Существенное уменьшение": в популярную страну ЕС снизился поток беженцев из Украины

Поток людей, которые едут в Ирландию из Украины для получения временной защиты, существенно снизился. При этом ранее страна была одной из самых популярных среди беженцев.

В правительстве связывают это с сокращением выплат и ожидают продолжения тенденции. Об этом заявил министр по делам детей Родерик О'Горман.

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В Ирландию снизился поток беженцев из Украины

Правительство Ирландии готовится сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины и установить новые правила проживания в государственном жилье. Новую схему планируют ввести в феврале.

В частности, беженцам, которые прибудут в страну, будут выплачивать 38,80 евро в неделю, а не 220 евро, как тем, кто приехал раньше. Также для них ограничат время бесплатного проживания в гостиницах и другом жилье от государства. Через 90 дней придется уехать и арендовать жилье самостоятельно. Тогда выплаты повысят.

Мы уже наблюдаем значительное уменьшение количества людей из Украины, которые ищут временной защиты. Количество прибытий уменьшилось, и я думаю, что когда мы введем новую систему позже в этом месяце, эта тенденция сохранится,

– отметил О'Горман.

Заметим, Ирландия предоставила временную защиту более 100 000 беженцев из Украины. Если в конце 2023 года еженедельно в страну прибывали примерно 500 украинцев, то на прошлой неделе – только 143 человека.

В Ирландию снизился поток беженцев из Украины / Фото Unsplash

Кстати, Ирландия – не единственная страна, что сокращает срок бесплатного проживания. Ранее о похожих условиях, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, заявила и Чехия. Больше можно узнать по ссылке.

Ирландия отказывается выдавать России новые визы для работников посольства

Правительство Ирландии отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые хотят заменить нынешних, их подозревают в шпионаже. С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество работников в российском посольстве в Дублине сократилось с 30 до 14. Из них восемь – административные сотрудники и шестеро дипломатов.

Представитель посольства РФ подтвердил, что в прошлом году Ирландия прекратила выдавать новые визы новым сотрудникам посольства и отказалась продлевать аккредитацию сотрудникам, которые уже находятся в государстве.