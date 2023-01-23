Ирландия прекращает прием беженцев в основном центре страны: пункт закрывают из-за нехватки мест

Ирландия столкнулась с новой волной беженцев, не имея нужных ресурсов, чтобы справиться с таким наплывом. Поэтому власти страны ограничивают прием лиц, ищущих убежище.

В Департаменте интеграции Ирландии заявили о приостановлении приема вновь прибывших беженцев в транзитном пункте Citywest, расположенном в Дублине. Местные власти призывают не приезжать в страну лиц, рассчитывающих получить убежище. Все из-за нехватки жилья.

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Новые ограничения не касаются украинцев

Это не в первый раз, когда ирландское правительство было вынуждено закрыть хаб для беженцев. Так, Ирландия уже принимала меры, чтобы освободить и сохранить больше мест для мигрантов из Украины. Летом 2022-го ради украинцев страна приостановила безвизовый режим для переселенцев, прибывающих со всей Европы.

В этот раз ограничения также не касаются вынужденных переселенцев из Украины, бегущих от российско-украинской войны. Временный призыв не приезжать в Ирландию направлен на беженцев из других стран.

Со всем тем, искателей убежища предупреждают, что они могут оказаться без крыши над головой. Нехватку жилья прогнозируют как минимум до середины февраля.

Департамент просит тех, кто сейчас находится в безопасных местах, не ехать в Ирландию в ближайшее время, поскольку размещение не может быть гарантировано,

– говорится в сообщении Департамента интеграции Ирландии.

По словам министра интеграции Родерика О'Гормана, все усилия будут направлены на то, чтобы предоставить жилье самым уязвимым категориям:

женщинам;

детям;

пенсионерам;

лицам с инвалидностью;

Ирландия приютила почти 53 тысяч украинских беженцев, а также около 19 тысяч беженцев из других стран. Кроме того, за первые две недели января 2023 года прибыло 1500 беженцев.