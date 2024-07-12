"Пляжные бои": в Греции с нарушителями правил будут бороться с помощью дронов

В Греции начали использовать дроны, чтобы следить за незаконным размещением шезлонгов на пляже. По новым правилам, принятым в марте, они должны располагаться на расстоянии не менее 4 метров от моря.

В Греции с нарушителями правил на пляжах будут бороться с помощью дронов

Так, в некоторых частях Греции дроны запустили для наблюдения за туристами, поскольку борьба за шезлонги выходит из-под контроля. Где действуют новые правила в Греции – читайте ниже!

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Эпоха боевых действий беспилотников нарушает "пляжную борьбу" в таких горячих точках, как Корфу, полуостров Халкидики и Аттика – регион вокруг греческой столицы Афин.

Пытаясь противостоять чрезмерному туризму, органы власти расследовали "более 1000 жалоб" общественности на приложение под названием "MyCoast". Они прекращают сомнительную туристическую практику, используя БПЛА наблюдения и спутниковые изображения, чтобы следить за сообщениями местных жителей,

– говорится в сообщении.

Кроме туристов, власть проверяет бары и рестораны, которые незаконно накрывают пляжи лежаками и столиками.

Согласно новым правилам, введенными в марте, зонтики и шезлонги должны быть не менее четырех метров от моря. Кроме того, запрещена аренда на пляжах, которые имеют менее четырех метров песка.



В Греции борьба за шезлонги выходит из-под контроля / Фото Unsplash

В результате только за 5 дней было наложено штрафов на сумму около 350 000 евро. Большинство штрафов касаются лежаков и зонтиков, которые занимают слишком много места на пляже.

В течение следующих нескольких дней дроны будут летать над знаменитыми островами Киклады и Додеканес вблизи побережья Турции, чтобы обозначать потенциальные нарушения.