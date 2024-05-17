Побратим Винницы: немецкий город украсят муралом-вышиванкой

Германия активно поддерживает украинцев в их борьбе за свою свободу. Город Карлсруэ принял сотни беженцев и стал побратимом нашей Винницы. А теперь там появится мурал-вышиванка.

В четверг, 16 мая, украинцы отметили один из самых любимых праздников – День вышиванки. Торжества состоялись во многих городах Европы. Кроме того, стало известно, что в немецком городе Карлсруэ создадут мурал-вышиванку.

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Проект реализует немецко-украинское общество "Украинцы в Карлсруэ". Мурал создадут на стене библиотеки Украинского культурного центра. Отмечают, что он станет символом единства и культурного разнообразия.

Каждый участник будет иметь возможность разрисовать один квадратик мурала в красный или черный цвет, чтобы вместе создать большой рисунок-орнамент,

– говорится в сообщении.

Чтобы оставить собственный след в уникальном художественном проекте, людям нужно сделать символический вклад. Отмечают, что все собранные деньги направят на гуманитарные проекты, которые реализует общество "Украинцы в Карлсруэ". Все они направлены, чтобы поддержать людей в Украине.

Стоит заметить, что Винница и Карлсруэ стали городами-побратимами в 2023 году. Тогда отметили, что этот шаг открывает много новых возможностей. В частности, говорится об обмене опытом, совместных проектах и коммуникацим между жителями двух городов.