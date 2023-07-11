Очереди на польской границе: в ГПСУ посоветовали лучшее время и место для проезда

Число путешественников на границе возросло с началом летнего сезона. Что делать, чтобы избежать длительного ожидания на границе, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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От чего зависят очереди на границе?

На пассажиропоток на границе Украины влияет сезон: летом люди могут уехать отдохнуть или участвовать в других мероприятиях за границей.

Во время летнего сезона видим увеличение количества женщин, детей, пожилых людей, которые стали пересекать границу. К примеру, к концу весны пассажиропоток был 85 90 тысяч человек в обоих направлениях. Сейчас в будние дни пересекают границу около 120 000 человек в сутки в обоих направлениях, а в выходные и 130 – 140 тысяч человек,

– рассказывает Демченко.

Пограничники отметили, что в середине июня больше человек уезжает, чем возвращается. Впоследствии пассажиропоток вернулся в соотношение 50/50, а в отдельные дни в Украину въезжают больше людей.

Представитель ГПСУ добавил, что накануне выходных и в выходные фиксируется образование очередей на выезд. В выходные есть накопление транспорта перед пунктами пропуска на территории сопредельных стран, когда люди возвращаются. По его словам, с понедельника по среду пассажиропоток меньше, и соответственно больших очередей нет.

В ГПСУ прогнозируют, что высокая динамика пассажиропотока будет сохраняться до конца лета. Ситуация в ближайшее время не изменится, потому что учебный год закончился и родители выбирают отдых за границей.

Летом пассажиропоток на границах Украины вырос почти в полтора раза / Фото zahidnuy.kordon

Как избежать очередей при выезде за границу: совет

На польский участок приходится 50 – 55% всего пассажиропотока. На этой границе пунктов пропуска больше, чем с другими странами.

Люди выбирают то направление, через которое им удобнее ехать. Но мы рекомендуем проверять состояние загруженности пунктов пропуска на западном участке. Такая информация каждые 3 часа публикуется на странице Западного регионального управления, где по каждому пункту пропуска демонстрируется количество транспортных средств, ожидающих оформления,

– советует Андрей Демченко.

Традиционно наиболее загруженными пунктами пропуска являются:

Шегини;

Рава-Русская;

Краковец.

Демченко добавил, что люди не учитывают доступную информацию о загруженности и поэтому ожидают в очереди, хотя в соседних пунктах пропуска они могли бы пересечь границу гораздо быстрее.