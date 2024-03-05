Железная дорога и аэропорты: в Германии готовят новые транспортные забастовки - известны даты

Забастовки являются регулярным явлением в Европе, поскольку работники отказываются от своего труда и борются за более высокую зарплату. Такие события иногда планируются на месяцы вперед, а другие объявляются в последнюю минуту.

Поэтому всегда стоит проверить перед поездкой, не планируются ли забастовки работников в стране. Например, на днях волна забастовок на транспорте планируется в Германии.

Читайте также Подарок к лету: между двумя популярными направлениями Европы наконец запустят поезд

В Германии готовят новые транспортные забастовки

Так, 7 и 8 марта будут бастовать машинисты железнодорожной компании Deutsche Bahn и наземные работники авиакомпании Lufthansa. Пассажирам рекомендуют перенести запланированные поездки на другие дни.

Немецкий профсоюз железнодорожников GDL объявил общенациональную 35-часовую забастовку после неудачных переговоров. Основным требованием профсоюза является сокращение рабочей недели с 38 до 35 часов без какого-либо снижения заработной платы.

В профсоюзе заявили, что больше не будут предупреждать о начале забастовки за 48 часов.

Мы начинаем так называемую забастовочную волну. После этого железная дорога перестанет быть надежным средством передвижения,

– сказал председатель GDL Клаус Везельски.

Недавно на сайте Deutsche Bahn появилось предупреждение о забастовке пассажирских поездов. Забастовка запланирована на период с 02:00 в четверг (7 марта) до 13:00 в пятницу (8 марта). Несмотря на забастовку, Deutsche Bahn заявила, что продолжит предоставлять пассажирам основные услуги междугородного, регионального сообщения и S-Bahn.

На сайте Deutsche Bahn появилось предупреждение о забастовке пассажирских поездов / Фото Unsplash

Также крупнейший немецкий профсоюз Ver.di призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa к новой забастовке 7 и 8 марта. В заявлении говорится, что персонал должен остановить работу с 4:00 утра 7 марта до 7:10 утра 9 марта (суббота).

При этом возможны задержки и отмены рейсов, потому что предыдущие забастовки срывали рейсы. 20 февраля во время подобной забастовки большинство пассажирских рейсов Lufthansa были отменены, из-за чего пострадали около 100 000 пассажиров.

Во Франции массово отменяют поезда

Недавно тысячи железнодорожных диспетчеров, работающих в SNCF (Французская железная дорога), провели забастовку. Событие является результатом спора по заработной плате и, как ожидалось, нарушила планы путешествий миллионов пассажиров.

Половина запланированных высокоскоростных экспрессов TGV и междугородних сообщений была отменена. На более медленные поезда лоукост-бренда Ouigo, а также местные и региональные сообщения протест не повлиял.