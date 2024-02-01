Новые условия для беженцев в Германии: деньги будут поступать на спецкарты со строгими ограничениями

В Германии находится немалое количество украинских беженцев. Власти страны оказывают им финансовую поддержку, но теперь кое-что изменится - условия получения денег станут более строгими.

Так, большинство федеральных земель – 14 из 16 – поддержала идею введения и реализации проекта создания безналичной платежной карты для получения средств беженцами. Эта новация будет касаться и тех, кто выехал в Германию из Украины.

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В Германии деньги будут поступать украинцам на спецкарты

Сейчас большинство получателей помощи могут использовать деньги наличными. Теперь эти средства можно будет потратить только в Германии. Переслать деньги или оплачивать онлайн-покупки в других странах ЕС или мира, будет технически невозможно. Есть и другие существенные ограничения.

Бавария будет работать над своим проектом

При этом система карточек будет работать не во всех землях ФРГ. Пока этот проект не поддерживает только две земли, среди которых самая влиятельная и богатая – Бавария. Баварское правительство планирует ввести собственную модель. Но большинство правительств немецких регионов склонны к созданию единой платежной системы.

Среди земель, не поддерживающих единую карту для беженцев – Мекленбург-Передняя Померания, находящаяся в северо-восточной части Германии.

Что изменится для получателей помощи?

Прежде всего с этих специальных карточек невозможно перевести средства на другие карты. То есть банковские переводы будут на ней заблокированы.

Карта является действенной только для потребления товаров и услуг в Германии – за пределами страны она не будет работать,

– отмечают авторы проекта.

В то же время утверждают, что они не будут ограничивать пользователей в ассортименте товаров, который они покупают, то есть можно будет покупать алкоголь, сигареты и другие продукты и вещи.

В Германии деньги будут поступать украинцам на спецкарты / Фото Unsplash

Остается возможность снимать с карты небольшие наличные средства, но для таких операций устанавливается максимальный и минимальный лимит. Он может быть разный в разных землях, в зависимости от решений правительств.

Также отмечают, что власти Германии оставляют за собой право аннулировать действие карты, если ее владелец нарушил условия пользования.

К чему подготовиться украинцам в Германии в 2024 году?

По данным ООН, в Германии находится более миллиона украинцев. Практически все они получили статус временной защиты, который страна автоматически продлила до марта 2025 года.

Очевидно, что Германия заинтересована в быстрой интеграции переселенцев из Украины. В частности, этом году правительство инициировало облегченную процедуру трудоустройства, а также анонсировал несколько изменений, по социальной помощи. Закордон 24 уже ознакомился с нововведениями и рассказывает о важнейших из них.