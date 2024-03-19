Чехия изменила правила предоставления приюта новоприбывшим беженцам: где и как получить жилье

Чешская Республика объявила об изменениях в своей политике предоставления временного убежища беженцам из Украины. Начиная с 1 апреля, краткосрочное убежище будет предоставляться только в Остраве.

То есть с апреля в стране будет только один центр для новоприбывших украинских беженцев. Детали о получении бесплатного жилья для украинцев в Чехии – далее в материале.

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Что изменится для новоприбывших беженцев?

Министерство внутренних дел Украины предупредило украинских беженцев о предстоящих изменениях в процедуре предоставления краткосрочного убежища для новоприбывших беженцев.

С 1 апреля новоприбывшие смогут останавливаться только в городе Острава, тогда как до конца марта их принимает также центр в Брно.

Известно, что кратковременные приюты служат временным жильем для лиц, недавно прибывших в страну в поисках временной защиты. Эти приюты используются, когда Краевой центр помощи Украине (KACPU) закрывается или пока не будут удовлетворены потребности лиц во временной защите и гуманитарном жилье.

Адреса кратковременных приютов, которые работают:

Острава , Dr. Malého, 1356/17 (тел. +420 771 288 779);

, Dr. Malého, 1356/17 (тел. +420 771 288 779); Брно, Hněvkovského, 30/65 (тел. +420 770 132 569) – до 1 апреля.

Запросы на гуманитарное жилье следует отправлять только в KACPU в Остраве по тому же адресу. График работы: понедельник, среда с 8:00 до 16:00, пятница с 8:00 до 14:00.

Там новоприбывших направляют на бесплатное проживание по всей Чехии, но сами беженцы не имеют возможности выбирать регион или тип жилья.

В Чехии останется только один центр для новоприбывших украинцев / Фото 24 Канал

На сколько можно получить жилье?

Гуманитарное жилье предоставляется на срок до 150 дней с возможностью постоянного проживания для уязвимых категорий беженцев. Начиная с 1 сентября 2024 года, государство будет предоставлять гуманитарную жилищную помощь сроком максимум 90 дней всем категориям беженцев.

Беженцам, которые не нуждаются в гуманитарном жилье, рекомендуется подавать заявления о предоставлении временной защиты в Краевой центр помощи Украине. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие жилья, что должны содержать официально заверенную подпись владельца жилья или лица, которая предоставляет жилье, или официально заверенную копию договора аренды жилья.

Напомним, добраться из Украины в Чехию станет еще проще. Уже через считанные дни новый поезд будет курсировать из Праги в Чоп.