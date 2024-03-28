Касается всех: одна из европейских столиц продлила бесплатный проезд для украинцев

В Будапеште по состоянию на март 2024 года продлили бесплатный проезд для украинцев. Он будет действовать как минимум до 30 сентября этого года.

Бесплатный транспорт для украинцев Будапешт ввел уже вскоре после начала полномасштабного вторжения России – 4 марта 2022 года. В течение нескольких раз срок действия льготы продлевали. В частности, это сделали в марте 2024 года.

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Бесплатно украинцы смогут пользоваться общественным транспортом до 30 сентября 2024 года. В то же время предупреждают, что льготы не будут распространяться на:

пригородные автобусы;

электрички HÉV в пределах Будапешта.

Кроме того, отмечают, что оплатить придется:

фуникулер до Будайской крепости;

экскурсионные рейсы;

катера.

Как бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта в Будапеште

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Будапеште сотни людей вышли на акцию поддержки. Началось мероприятие с выступления Гергеля Корачоня – мэра Будапешта. Несмотря на одиозные заявления Виктора Орбана, он отметил: "у нас паскудная власть, но мы не паскудная нация".

Чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить документ, который удостоверит личность. Речь идет о:

паспорте;

удостоверении личности;

виде на жительство;

студенческом билете иностранных студентов, которые учатся в Украине;

любом другом документе с украинского адреса проживания для других иностранных граждан.

Кроме того, транспортная компания Будапешта просит пассажиров оказывать помощь украинцам, которые приехали в венгерскую столицу, спасаясь от войны.