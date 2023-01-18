В Берлине назвали площадь в честь Одессы: как она выглядит
Источник:Deutsche Welle
В мире появляется все больше локаций, названия которых так или иначе связаны с российско-украинской войной. Таким образом, мировое сообщество выражает свою солидарность с Украиной.
В Гданьске открыли сквер, который назвали в честь украинского города-героя – Сквер героического Мариуполя. В Варшаве также украинизировали одну улицу, и теперь она называется Ukraińska. А в польском Белостоке появился круговой перекресток Свободной Украины. Кроме этого, стало известно, что в Берлине открыли площадь в честь Одессы.
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В Берлине появилась площадь Odesa Platz
Так, в столице Германии открыли Одесскую площадь – Odesa Platz. Находится она в округе Лихтенбергии. Площадь была переименована по инициативе бургомистра района Лихтенберг Михаэля Грюнста и районного советника Мартина Шефера. Грюнст заявил, что такой жест – знак "уважения к борьбе Украины за свободную, мирную и демократическую Европу".
Как и многие воюющие украинские города, Одесса находится в центре атак российских войск. Одесса выступает за борьбу за свободу Украины и демократическую и свободную Европу. Назвав площадь в центре Карлсхорста, мы хотим установить еще один видимый знак солидарности Лихтенберга с Украиной. Я хотел бы поблагодарить всех за уже проявленную солидарность и конкретную поддержку народа Украины,
– заявил глава района Михаэль Грюнст.
Площадь Odesa Platz расположена по Тресковалле, вблизи станции метро S3 Карлсгорст.