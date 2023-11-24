В Австрии продают замок, где жил Моцарт: роскошные фото жилья

У подножия австрийского горнолыжного города Земмеринг расположен исторический замок, который был последним домом композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Уже 1 декабря он попадет на аукцион.

"Последний замок" Моцарта планируется продать на этом аукционе. Стартовая цена – 12 миллионов евро.

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В Австрии продают замок, где жил Моцарт

Имение расположено у подножия австрийского горнолыжного курорта в Земмеринге. Построили дом еще 1 130 года. За 900 лет его интерьеры и экстерьеры менялись не раз.

В настоящее время это огромный дворец площадью 15 тысяч квадратных километров. Он включает 50 комнат и сочетает в себе идеи из разных эпох (например, там есть часовня с тюрьмой и кинотеатр).

Одна из комнат замка / Фото Sotheby's Realty

Замок принимал известных посетителей: останавливались здесь Наполеон, Папа Пий VI, принцесса Изабелла Бурбон-Пармская. Моцарт провел в имении последние годы своей жизни. Говорят, именно там он написал "Реквием" – одну из самых ценных рукописей в мире.

Как выглядит этот замок / Фото Sotheby's Realty

Замок уже выставляли на аукцион

Ранее замок выставлялся за 13,127 миллиона долларов, но так и не был продан.

Согласно списку аукционов Sotheby's Concierge Auctions, выдающееся потрясающее устройство под названием Schloss Stuppach "является одним из немногих во все еще находящейся в частных руках Нижней Австрии".

Предыдущие владельцы замка использовали его как "аттракцион мирового класса и центр событий для музыкальных выступлений и лекций". Сейчас здесь расположены независимые предприятия, в том числе замковый магазин, "клубный салон" и "театр опыта".