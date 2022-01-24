Ужонд во Вроцлаве продлил часы работы: но не для всех

Ужонд во Вроцлаве с 17 января начал работать на 2 часа дольше, однако такие изменения не навсегда. Удлиненный график работы будет сохраняться, по меньшей мере, до 28 января.

Ужондом в Нижнесилезском воеводстве в дополнительные часы могут воспользоваться не все, а только вакцинированные люди.

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Поэтому все лица, получившие с 1 июня любую дозу вакцинации против COVID-19, имеют возможность воспользоваться дополнительным рабочим временем уженда.

Новый график работы ужонда во Вроцлаве

С 17 по 28 января ужонд будет работать с понедельника по пятницу с 16:00 до 18:00. В это время для иностранцев, легализирующих свое пребывание, будут доступны следующие услуги:

получение готовой карты побыта,

получение информации о состоянии дела,

представление приложений с подтверждением соответствия,

получение PIO-номера вашего дела после подтверждения личности.

Что такое ужонд в Польше Дословно это можно перевести как "управление". Проще говоря, это управление разных государственных или муниципальных структур в Польше. К нему обращаются за решением всех вопросов, связанных с регистрацией, пропиской, трудоустройством и оформлением практически всех документов. Ужонды работают как для граждан Польши, так и для иностранцев, легально находящихся на территории страны.

Дата и время визита на указанные даты не бронируются. Вход в офис происходит в порядке живой очереди.

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