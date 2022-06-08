Уже почти 200 тысяч украинцев нашли работу в Польше по упрощенной процедуре

Миллионы украинцев прибыли в Польшу из-за полномасштабной русско-украинской войны. Большинство из них ищут работу, и значительной части удается трудоустроиться.

Так, по упрощенной системе трудоустройства работу нашли уже 195 тысяч беженцев. Новые условия предполагают, что гражданам Украины, оказавшимся на территории Польши после 24 февраля, не нужно иметь специальное разрешение.

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По данным Министерства семьи и социальной политики, больше всего украинцев пошли на работу в Мазовецком, Нижнесилезском, Великопольском и Лодзинском воеводствах. Из 195 тысяч трудоустроенных 140 тысяч – женщины.

С начала вооруженного конфликта в Украине Министерство семьи и социальной политики приняло ряд законов, чтобы облегчить гражданам Украины работу в Польше. Сегодня мы видим, что эти люди задействованы на рынке труда. Трудоустройство украинских граждан – это благо для работников, работодателей и всей экономики,

– заявила министерша Марлена Малонг.

Кроме того, польское правительство приняло поправки к закону о помощи гражданам Украины, которые направлены значительно ускорить и облегчить адаптацию беженцев в чужой стране.

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