Осторожно, отвратительная правда: каких вещей ни за что нельзя касаться в отеле

Заселяясь в гостиницу, туристы обычно не ожидают ничего плохого. Однако правда, которую рассказала экс-горничная, – очень ужасна.

Конечно, в каждое путешествие рекомендуется взять с собой антисептик и антибактериальные салфетки. Однако их точно не хватит, чтобы очистить весь номер. Или, хотя бы, его самые грязные детали.

Обратите внимание Как эффективно упаковать вещи в ручную кладь: эксперт озвучил неожиданный лайфхак

Какие вещи – самые грязные в гостиничном номере

Одна из самых больших опасностей в гостиничном номере – чашки и кофейники или чайники. Их, по словам экс-горничной, вообще не моют, а только споласкивают. Кроме того, не стоит касаться ведерка для льда. Его часто используют не по назначению и очень мерзким способом. Деталей она не уточнила.

Еще одна "бомба" с микробами – покрывало. Экс-горничная заметила, что его в отеле меняют раз в год или тогда, когда кто-то из гостей поставил уже видимое пятно. В общем женщина посоветовала осторожно сбросить покрывало с кровати и даже не пытаться им накрыться.



Не всего в отеле стоит касаться / Unsplash

Пользователи сети поддержали экс-горничную и поблагодарили ее за честность. Некоторые поделились и своими лайфхаками: например, ни при каких обстоятельствах не касаться пульта для телевизора.

В то же время в комментариях появились горничные, которые не согласились с ужасными фактами. Они заявили, что тщательно моют чашки и даже стирают простыни. Поэтому есть шанс, что правда на самом деле – немного лучше.