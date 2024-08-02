Осторожно, отвратительная правда: каких вещей ни за что нельзя касаться в отеле
Источник:texasoutlaw.1973
Заселяясь в гостиницу, туристы обычно не ожидают ничего плохого. Однако правда, которую рассказала экс-горничная, – очень ужасна.
Конечно, в каждое путешествие рекомендуется взять с собой антисептик и антибактериальные салфетки. Однако их точно не хватит, чтобы очистить весь номер. Или, хотя бы, его самые грязные детали.
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Какие вещи – самые грязные в гостиничном номере
Одна из самых больших опасностей в гостиничном номере – чашки и кофейники или чайники. Их, по словам экс-горничной, вообще не моют, а только споласкивают. Кроме того, не стоит касаться ведерка для льда. Его часто используют не по назначению и очень мерзким способом. Деталей она не уточнила.
Еще одна "бомба" с микробами – покрывало. Экс-горничная заметила, что его в отеле меняют раз в год или тогда, когда кто-то из гостей поставил уже видимое пятно. В общем женщина посоветовала осторожно сбросить покрывало с кровати и даже не пытаться им накрыться.
Не всего в отеле стоит касаться / Unsplash
Пользователи сети поддержали экс-горничную и поблагодарили ее за честность. Некоторые поделились и своими лайфхаками: например, ни при каких обстоятельствах не касаться пульта для телевизора.
В то же время в комментариях появились горничные, которые не согласились с ужасными фактами. Они заявили, что тщательно моют чашки и даже стирают простыни. Поэтому есть шанс, что правда на самом деле – немного лучше.