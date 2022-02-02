Увеличение зарплат и роботы-уборщики: свежие нововведения из сферы торговли в Польше

В январе 2022 года произошли немало изменений и нововведений в сфере торговли в Польше. Среди наиболее революционных – работы-уборщики в Auchan.

Однако это далеко не все нововведения. О самых актуальных изменениях – читайте дальше.

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Работы-уборщики в Auchan

После успешных тестов в 2021 году Auchan начинает внедрять в Польше роботов, поддерживающих чистоту магазинов 24 часа в сутки. Проект стартует с гипермаркетов в Быдгоще, а затем распространится и на другие города.

Работы-уборщики работают полностью автономно и заправляются водой и моющими средствами. За их работой можно наблюдать в режиме онлайн.

Kaufland повышает зарплату

А работники сети Kaufland с марта 2022 будут получать большие зарплаты. Так, заработная плата продавца-кассира вырастет с 4100 до 4500 злотых брутто.

Повышение заработной платы также коснется работников логистики на избранных должностях. Также через расширение Kaufland выделит 11 миллионов злотых на создание новых рабочих мест.

Primark заходит в новые крупные города в Польше

Компания Primark, продающая брендовую одежду, обувь, аксессуары, парфюмерию и товары для дома, объявила об открытии двух новых магазинов в Польше:

в Лодзи (торговый центр Manufaktura),

Вроцлаве (ТЦ Magnolia Park).

Правда, произойдет это пока не скоро: только в конце 2023 года. Также компания ранее анонсировала открытие своих магазинов в Кракове и Катовице.



Primark заходит в новые крупные города в Польше / Фото The Guardian

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