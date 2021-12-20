Услуги детских садов в Польше станут дороже: какие причины

Детский сад в Польше всегда был дорогим удовольствием, а со следующего года жителям страны придется платить дошкольным учреждениям еще больше. На то есть две причины. Уровень удорожания будет зависеть от местности.

В первую очередь на стоимость услуг садов повлияет рост минималки. Вторая причина изменения цен – введение Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ("Родительского капитала по уходу за ребенком").

Актуально Мгновенно прислать средства к праздникам родным из-за границы: как это стало возможным

Почему оплата за детсады в Польше станет выше

Во многих польских городах и гминах оплата за пребывание детей в садах напрямую зависит от уровня минимальной зарплаты. Поскольку с 1 января 2022 года минималка в Польше вырастет, то и стоимость дошкольного учреждения, соответственно, станет выше.

Например, в Ополе оплата за детсад составляет 21,3% минималки. Итак, сейчас это 596,40 злотых, а с 2022 года стоимость услуг достигнет 641,13 злотых.

В то же время, в Лодзи услуги детсадов определены на уровне 15% минимальной зарплаты в стране. Сейчас оплата составляет 420 злотых, а после 1 января будет равна 451,5 злотых.

А в Щецине и Люблине дошкольные учреждения установили предел на уровне 10% от минималки. Следовательно, стоимость услуг в следующем году вырастет с 280 злотых до 301 злотого.

Кроме того, с апреля 2022 года власти ввели еще одну программу для семей – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Согласно ей, родители в Польше смогут получать дополнительные 500 злотых каждый месяц на каждого второго и следующего ребенка. Это также отразится на решении местных самоуправлений. К примеру, Краков уже заявил о намерении увеличить оплату за посещение детских садов.