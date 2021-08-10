Уровень безработицы в Чехии: насколько он ниже, чем в Украине

Согласно данным Управления труда Чехии, в июле уровень безработицы в стране составил 3,7%. Между тем Государственная служба статистики Украины последний раз фиксировала этот показатель на уровне 10,4%.

В соседней республике уровень безработицы становился все меньше в течение последних четырех месяцев. В Украине свежих данных за такой период пока нет.

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Безработица в Чехии

Всего в июле безработных среди трудоспособного населения насчитывалось 272 178 человек. Это на 7 500 меньше людей, чем в том же месяце прошлого года.

По мнению аналитиков, на снижение уровня безработицы в Чехии положительно влияет восстановление экономики после отмены многих ограничений, установленных из-за пандемии COVID-19.

В конце июля агентства по трудоустройству предлагали 358 152 вакансии по всей стране, и спрос на работников только растет.

Активность компаний по найму новых работников в летний период обычно уменьшается. Это вызвано большим количеством корпоративных отпусков, однако в этом году тенденция другая,

– отмечает директор Бюро труда Чехии Виктор Наймон.

Добавим, что на показатели безработицы влияет множество факторов. В 2019 году, еще до начала пандемии, уровень нетрудоустроенных граждан Чехии составлял рекордно низкие 2,7%.