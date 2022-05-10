Упрощенный режим вывоза животных из Украины в ЕС отменили: новые правила

Оставить тех, кого приручил, просто невозможно. Ведь животные становятся частицей своих владельцев. Впрочем, вывезти их за границу теперь станет труднее.

Дело в том, что упрощенный режим вывоза животных, который был введен после начала вторжения России, отменили. Поэтому украинцы, которые планируют пересекать границу с ЕС с животными должны обратить внимание на новые правила, сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

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Новые правила пересечения границы ЕС с животными

По обновленным правилам, распространяющимся на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов), животное должно быть:

правильно идентифицированным с помощью микрочипа, – вакцинированным от бешенства и прививки еще действует;

иметь результат проверки уровня антител против бешенства путем титрования;

иметь действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или сертификат о состоянии здоровья, соответствующий образцу, установленному в законодательстве ЕС.

При этом Зеленская заявила, что даже если какого-либо из документов нет, не бояться и сказать об этом.

Однако не волнуйтесь – если чего-то у вас нет, обязательно сообщите об этом пограничнику. Домашние питомцы – это частица нашего дома. Так что на границе сделают все возможное, чтобы они с вами оставались,

– заверила она.

Например, в Польше животному бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства.