Укрзализныця повысит цены на международные поезда: рейс на Варшаву подорожает на 72%

Ущерб от пассажирских перевозок для УЗ составляет более 12 миллиардов гривен. Поэтому компания сократит скидки и существенно повысит цены на международные рейсы.

Это поможет обновить парк вагонов и сократит общий ущерб от пассажирских перевозок. Пресс-служба перевозчика сообщает, что новые тарифы начнут действовать, когда заработает новый график движения поездов.

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Стоимость международных билетов вырастет с 10 декабря

Ранее для привлечения пассажиропотока Укрзализныця применяла скидки почти на все пассажирские международные рейсы. Но теперь компания решила пересмотреть это решение, ведь убытки стали слишком велики.

Смена международных тарифов позволит перевозчику удержать на текущем уровне стоимость проезда на внутренних рейсах. Также это поможет модернизировать подвижной состав. Этот процесс не прекращался даже во время полномасштабного вторжения.

На какие рейсы вырастет цена

Совместным решением с железными дорогами соседних стран договорились поднять стоимость билета на прямой поезд Киев – Варшава – Киев. Спрос на него остается ажиотажным. В следующем году стоимость проезда на этом маршруте вырастет на 72%.

Но остаются более дешевые и доступные альтернативные варианты для этого направления. Стоимость проезда в Хелм, откуда можно удобно пересесть в Варшаву, тоже вырастет, но не так ощутимо. На 4 – 11% на поезда из Днепра, на 17 – 48% из Харькова, на 15 – 47% из Киева.

Ночной рейс на поезде "Интерсити+" Киев — Перемышль подорожает на 26%. Ночной поезд из Одессы в Перемышль будет стоить больше на 37 — 49%.

Стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт не изменится.

Укрзализныця открывает маршрут в Вену и Будапешт

УЗ запускает новый поезд сообщением Вена – Чоп – Вена с 10 декабря 2023 года. У поезда будут удобные варианты стыковки с украинскими направлениями (из Киева, Львова, Луцка и Ровно).

Расписание разработали таким образом, чтобы пассажиры могли провести ночную часть поездки в Чоп в комфортабельном спальном вагоне украинской железной дороги. А затем дневную часть поездки из Чопа в Будапешт или Вену — в современном сидячем вагоне первого или второго класса венгерской железной дороги.

Пассажирам не нужно беспокоиться о стыковке в Чопе из-за возможных задержек. Поезд ждет всех людей с билетами, этот вопрос согласовали заранее.

Билет из Киева в Вену в вагоне купе + второй класс на сидячем месте обойдется примерно в 2 500 гривен.