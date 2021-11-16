Украли личные вещи и инструменты: Львовский симфонический оркестр ограбили в Нидерландах

Музыкантов филармонического симфонического оркестра "INSO-Львов" ограбили на гастролях в Нидерландах. Злоумышленники обворовали автобус украинцев накануне их концерта в Роттердаме.

Преступники похитили несколько инструментов, личные вещи музыкантов и часть концертных костюмов. На фейсбук-странице "INSO-Львов" просят помощи земляков и коллег.

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Что случилось

С 3 ноября "INSO-Львов" гастролирует по городам Нидерландов. Всего оркестр планировал дать 20 концертов в 11 городах королевства:

Амстердам;

Эйндховен;

Гронинген;

Роттердам;

Гертогенбос;

Гарлем;

Арнем;

Гаага;

Керкраде;

Генгело;

Апелдорн.

Изюминкой программы являются произведения украинских композиторов – увертюра к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко и "Мелодия" Мирослава Скорика.

Впереди в оркестра осталось еще 11 концертов, однако из-за ограбления выступления могут не состояться. У музыкантов похитили, в частности, 3 инструмента:

гобой;

английский рожок;

трубу.

"INSO-Львов" предоставляет информацию о серийных номерах инструментов и просит земляков и коллег в Нидерландах сообщить, если кто-нибудь будет пытаться их продать.

Полный текст сообщения "INSO-Львов":

Друзья, с нами случилась неприятная ситуация в Роттердаме в de Doelen, в который мы приехали сегодня играть концерт.

Наш автобус обокрали – похитили 3 инструмента: гобой, английский рожок, трубу и другие личные вещи, даже костюмные брюки музыкантов украли.

Серийные номера музыкальных инструментов

Fossati Artist, серийный номер – 13 526;

Marigaux 901 Paris France, номер 16863, гобой;

Vincent Bach 43 №ML244338, труба.

Дублируем их также в комментариях ниже. Впереди у нас еще 11 концертов. Обращаемся к землякам, а также к музыкантам в оркестрах в Нидерландах: если к вам обратятся с предложением купить эти инструменты, сообщите нам, пожалуйста. Мы будем благодарны за любую информацию и распространение! Ваши инсовцы!