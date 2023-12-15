Рискованно путешествовать: Украину признали одной из самых опасных стран в мире

Украину назвали одной из самых опасных стран для поездок в 2024 году. Эксперты представили ежегодный рейтинг стран, куда не рекомендуется ездить в следующем году.

Консалтинговая компания по медицине и безопасности International SOS регулярно информирует туристов о потенциальных угрозах в странах мира. Для этого они оценивают разные факторы: ситуацию, уровень медицины и климатические риски. В какие страны рискованно путешествовать в 2024 году и в каком списке Украина – далее в материале.

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Карту опасных стран мира разместили на сайте компании, исследовавшей риски. Украину в этом году, как и в прошлом, признали одной из самых горячих точек на карте.

Что касается системы оценки, то список составляли так: в каждой из категорий страну оценивали по пятибалльной шкале – от "низкого" до "очень высокого" уровня риска (для медицинских и климатических факторов) и от "незначительного" до "‎чрезвычайного" (для безопасных).

В сфере безопасности наивысший уровень риска получили следующие страны:

Украина;

Сирия;

Ирак;

Афганистан;

Ливия;

Йемен;

Южный Судан;

Центральноафриканская Республика;

Сомали.

Украина – одна из самых опасных точек на карте мира / Скриншот с travelriskmap.com

Части Ливана, Палестины, России, страны Сахеля, а также Эквадор и некоторые районы Колумбии также отметили как "опасные" из-за роста уровня преступности и беспорядков.

Какие страны, напротив, самые безопасные:

Исландия;

Люксембург;

Норвегия;

Швейцария;

Дания.

В категории медицинской помощи "высокий риск" имеют следующие страны: Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен, Северная Корея, Палестина, Гаити, Нигер, Ливия, Буркина-Фасо, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Судан, ЦАР, Эритрея, Бурунди и Сомали.

А вот относительно проблемы изменения климата и последствий от этого наибольшие риски у Сирии, Ирака, Афганистана, Йемена, Чада, Нигера, Мали, Нигерии, ЦАР, Южного Судана, Эфиопии, Сомали, Демократической Республики Конго и Мозамбика.

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