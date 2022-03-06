С украинским рецептом или без: как в Польше получить лекарства

6 марта 2022 , 10:37
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Источник:

телеграмм-канал "Новая Польша"

Многие украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения России в Украину были вынуждены выехать в Польшу, нуждаются в лекарствах. В этом вопросе следует обратить внимание на некоторые нюансы.

Прежде всего, следует помнить, что не все лекарства, которые есть в Украине, можно купить в Польше. В таких случаях придется выбрать аналог. Также важно, что польские аптеки обязаны принимать рецепты, выписанные не в Польше. Однако они должны быть оформлены по определенным правилам.

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Как получить в Польше лекарство с украинским рецептом или без

В рецепте должны быть указаны следующие данные:

  • имя и фамилия пациента;
  • домашний адрес;
  • международное название препарата;
  • форма выпуска;
  • дозировка и количество;
  • дата выдачи рецепта;
  • информация о враче, выписавшем рецепт.

Если жизнь человека находится под угрозой, то лекарство можно получить без рецепта. Тогда его может оперативно выписать фармацевт.

Кроме того, медицинский сервис Halodoctor в Польше запустил платформу, где украинцы могут бесплатно получить консультацию врача. Потребуется номер паспорта для регистрации. Врач позвонит по телефону или напишет в чате.

Контакты врачей, которые общаются на украинском языке, можно также найти здесь

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Автор: Орися Біленька