С украинским рецептом или без: как в Польше получить лекарства
Источник:телеграмм-канал "Новая Польша"
Многие украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения России в Украину были вынуждены выехать в Польшу, нуждаются в лекарствах. В этом вопросе следует обратить внимание на некоторые нюансы.
Прежде всего, следует помнить, что не все лекарства, которые есть в Украине, можно купить в Польше. В таких случаях придется выбрать аналог. Также важно, что польские аптеки обязаны принимать рецепты, выписанные не в Польше. Однако они должны быть оформлены по определенным правилам.
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Как получить в Польше лекарство с украинским рецептом или без
В рецепте должны быть указаны следующие данные:
- имя и фамилия пациента;
- домашний адрес;
- международное название препарата;
- форма выпуска;
- дозировка и количество;
- дата выдачи рецепта;
- информация о враче, выписавшем рецепт.
Если жизнь человека находится под угрозой, то лекарство можно получить без рецепта. Тогда его может оперативно выписать фармацевт.
Кроме того, медицинский сервис Halodoctor в Польше запустил платформу, где украинцы могут бесплатно получить консультацию врача. Потребуется номер паспорта для регистрации. Врач позвонит по телефону или напишет в чате.
Контакты врачей, которые общаются на украинском языке, можно также найти здесь.
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