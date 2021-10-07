Украинский автор представила новую книгу в Эстонии

Ольга Литвин – украинская поэтесса. Недавно она представила свой новый сборник в Таллинне. Это уже третья книга писательницы.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Эстонии. Презентация проходила в Центре украинской культуры города Таллинн.

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Подробнее о презентации книги украинской поэтессы

Сборник называется "Ластівка". Его представление в Таллинне стало возможным благодаря содействию представителей Посольства Украины в Эстонской Республике.

В посольстве отметили, что поэтические произведения, которые вошли в сборник, рассказывают об Украине и богатстве человеческой души нашего народа. Также интересно, что некоторые стихи из книги имеют автобиографический характер. При этом поэзия объединенная темой любви к Родине.

Художником и дизайнером проекту украинки стал руководитель Центра украинской культуры города Таллинн Анатолий Лютюк. Он вдохновил писательницу на присвоение названия сборника, а также самостоятельно сделал все иллюстрации к книге.

Известно, что дебютная книга Ольги Литвин "Вузлик думок зі смаком полину" увидела свет в 2018 году. Еще через год, в 2019 году, поэтесса издала второй сборник под названием "Правда у терновому вінку".