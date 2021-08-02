В украинских музыкантов в Польше украли бандуры: воров ищет полиция

Сестры-бандуристки Алина и Юлия Деденовы приехали выступить в польском городке Ольштын, но у них украли бандуры. Музыкальные инструменты стоят около 350 тысяч гривен.

Две бандуры украли из кемпера, который был припаркован в старой части польского города. 24-летние близнецы, выпускницы Черниговского музыкального училища имени Ревуцкого, в отчаянии.

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Бандуристки должны были выступить на юбилее одной из польских компаний, а уже через неделю дать концерт вместе с популярной музыкальной группой Enej.

Мы объездили всю Европу, всегда оставляли инструменты в машине, однако до этого ничего такого не случалось. В Польше бандура – неизвестный инструмент, нет людей, которые смогли бы на ней сыграть. Мы обращаемся к вору с просьбой вернуть наши инструменты,

– высказались сестры в интервью одному из польских СМИ.

"Музыкальные инструменты девушек изготовлены еще несколько десятилетий назад. Их ценность намного выше, чем новых – они даже звучат иначе. Вору сложно будет их продать – преступник не знал, что делает", – рассказывает Сильвестр Бергольц, организатор музыкального события.

К слову, польская полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения. Если вора найдут, ему может грозить лишение свободы сроком до 10 лет за кражу с проникновением.