Украинских беженцев массово выселяют из жилья в Великой Британии: названные причины

В Великой Британии действует программа "Дома для Украины", которая направлена на помощь беженцам быстро найти жилье. Однако иногда не все так просто. Рассказываем, с какими неприятными ситуациями столкнулись сотни украинцев в этой стране.

В чем суть программы "Дома для Украины"

Так, государство ищет, так сказать, спонсоров, которые могли бы принять у себя дома украинцев, спасающихся от войны. И со стартом правительственной программы сотни тысяч британцев приобщились к этой инициативе. Местные жители, согласно условиям, должны выделить беженцам комнату в своем доме или же целую квартиру.

И еще Зарплата брутто и нетто в Польше: чем они отличаются и что следует знать о налогах и сборах

Кроме того, в рамках программы британцы помогают гражданам Украины получить визу по схеме Homes for Ukraine. Эта виза позволяет украинцам оставаться в стране до трех лет, а также дает право на трудоустройство, бесплатное обучение, медицинское обслуживание и социальную поддержку.

Звучит все довольно неплохо, но проходит этот процесс не так гладко.

Почему некоторым украинцам в Великой Британии ищут другое жилье

Дело в том, что некоторые из спонсоров жилья для граждан Украины могут оказаться недобросовестными, а условия несоответствующими. Среди заложников именно такой ситуации оказались 600 беженцев.

Безрассудный и нерегулируемый подход к подбору способов подвергает уязвимых беженцев значительному риску оказаться в домах людей, которые планируют их эксплуатировать,

– считает Ивонн Качикоти, глава службы переселения и интеграции благотворительной организации Refugee Action.

Теперь власти Великой Британии ищут новое жилье для тех украинцев, которым грозила "эксплуатация владельцами домов". Кроме этого, в список спонсоров попали люди с судимостью, а поскольку большинство беженцев – женщины и дети, то они "рискуют стать мишенью ненадежных мужчин".

Травмированные семьи вынуждены покинуть дома принимающей стороны после неприятного опыта и вряд ли захотят повторить такое снова,

– добавила она.

Пока 600 украинцам британское правительство ищет жилье с надлежащими и безопасными условиями, их временно разместили в гостиницах.

Вам может быть интересно – Война на второй план! Байден переключает внимание на Азию: смотрите видео